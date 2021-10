Calcio, Serie C: il Taranto sfida il Catanzaro, il Foggia gioca col Monopoli

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C domenica 17 Ottobre il Taranto sfiderà alle 14,30 in trasferta il Catanzaro dopo la vittoria esterna 2-0 dei calabresi con la Paganese. Gli jonici cercheranno un successo per rilanciarsi. Il Foggia giocherà allo “Zaccheria” col Monopoli nel derby pugliese. I dauni avranno come obiettivo i tre punti per confermarsi in zona play off.

La squadra di Alberto Colombo dovrà ottenere un risultato positivo per restare al terzo posto. La Virtus Francavilla cercherà di superare in casa il Catania reduce dalla vittoria interna 3-2 con la Juve Stabia. L’Andria affronterà al “Degli Ulivi” l’Avellino. Gli irpini nell’ottava giornata hanno vinto 1-0 in Campania con la Virtus Francavilla Fontana. Sulla panchina dei biancazzurri debutterà il nuovo tecnico Ciro Ginestra subentrato a Luigi Panarelli, esonerato dopo la sconfitta 2-0 a Potenza. I pugliesi non hanno alternative alla vittoria per lasciare il penultimo posto.