Vasco Rossi presenta il nuovo album: ''Meloni e Salvini? Creano solo odio per avere consensi''

(Foto ufficio stampa)

MILANO - Vasco Rossi è tornato. Il rocker ha presentato a Milano il suo nuovo album 'Siamo qui' accompagnato dal singolo, in radio da venerdì 15 ottobre.

''Siamo qui'' è la canzone che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di un mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma e scaramantica, 12.11.21. Un disco sincero, provocatorio, emozionante e soprattutto rock.

Durante la conferenza stampa, il rocker ha risposto alle domande sulla politica e sul recente attacco alla Cgil da parte di Forza Nuova: "La Meloni e Salvini creano solo odio per avere consensi - ha dichiarato. E' una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all'orizzonte''.

Vasco partirà in tour nel 2022 con tappa il 22 Giugno allo Stadio San Nicola di Bari.