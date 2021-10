Vicenda Grandaliano, Zullo (FdI): "Inchiesta faccia il suo corso, ma la politica non può riflettere sull'imparzialità richiesta alla P.a."

BARI - “Del direttore Ager Grandaliano - al quale, in questi anni, abbiamo sempre contestato la malagestione dei rifiuti in Puglia – non ci interessano le inchieste penali. Siamo garantisti sempre, non a corrente alterna come certa parte del centrosinistra. Ma la sua vicenda, la presunta festa di compleanno pagata con un ‘attore’ del ciclo dei rifiuti, dovrebbe far riflettere sull’imparzialità della Pubblica Amministrazione e come questa sia stata compromessa se il fatto fosse verificato. Se questo è effettivamente avvenuto, infatti, significa che i cittadini pugliesi non hanno potuto ottenere pari opportunità di accesso alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, ma ci sono stati ‘personaggi favoriti’ a scapito di altri.“Per la verità, prima ancora dell’indagine, il sospetto lo avevamo avuto quando il primo avviso per l’utilizzazione di 1 milione di euro destinato dalla Regione Puglia per pulire e bonificare le periferie dei Comuni fu programmato in pieno agosto, a ridosso del Ferragosto, quando negli uffici comunali era, praticamente, al lavoro e nella propria postazione pc solo chi avrebbe potuto sapere dell’avviso. Certo a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca.“Per questo Grandaliano non pu? più godere della fiducia della Puglia e dei pugliesi. L’unico che continua ad avere fiducia in lui è il presidente Emiliano, ma è per questo che denunciamo la deriva tirannica del governo Emiliano.”