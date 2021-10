Volontariato: Emiliano consegna all'Associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico una targa in ricordo del cane bagnino Texas

I volontari oggi erano accompagnati dal presidente della associazione, Donato Castellano. Con i volontari oggi in presidenza c’erano il Golden Retriever Lucio e la Terranova Andrè, che formano squadre di operatori in servizio di salvataggio su alcune spiagge del barese come Pane e Pomodoro e del brindisino.



BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha consegnato oggi ai volontari della Scuola Cani Salvataggio Nautico ODV una targa in ricordo di Texas, cane bagnino recentemente scomparso, che insieme all’operatore Francesco Abbinante, formava una delle unità cinofile prestigiose della scuola, prestando un prezioso servizio ai cittadini pugliesi.