4 novembre 1921: all'Altare della Patria, la sepoltura del Milite Ignoto

A cent'anni di distanza, la sua identità resta ignota, non essendo stati raccogli gli elementi necessari per risalire al proprio riconoscimento. Il suo corpo fu scelto da Maria Bergamas (madre di un Sottotenente caduto durante il primo conflitto mondiale) fra 11 soldati morti in altrettanti e significativi teatri di guerra, individuati dal Ministero della Difesa dopo il 1918.





Denominato anche come soldato ignoto, rappresenta, simbolicamente, con la sua sepoltura in Roma, i militari italiani che sono risultati caduti e dispersi sia nella Prima che nella Seconda Guerra Mondiale.

Dopo l'arrivo a Roma il 2 novembre 1921, a bordo di un treno speciale partito il 29 ottobre 2021 da Aquileia, il 4 novembre 1921 e a 3 anni esatti dal proclama del Generale Armando Diaz che annunciava la vittoria dell'Italia della Prima Guerra Mondiale, il feretro del Milite Ignoto fu solennemente tumulato nella tomba collocata sotto la statua della Dea Roma all'Altare della Patria, al Vittoriano.