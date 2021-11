L'Inter ferma lo Sheriff: ora gli ottavi sono più vicini

(via Inter fb)





Dimarco e Darmian sulle fasce garantiscono la giusta spinta, anche se Vidal disputa un'ottima gara, recuperando tantissimi palloni. Il cileno è tra i migliori di Inzaghi e da un suo passaggio Brozovic finta e tira in porta portando l'Inter in vantaggio, grazie ad un "coccodrillo" di Barella che lascia libero lo specchio. Mentre Lautaro continua a cercare il gol, Skriniar raddoppia. Dal calcio d'angolo dopo una doppia respinta del portiere lo sloveno ribadisce in rete.





Verso il finale Inzaghi cambia la coppia d'attacco inserendo Corra e Sanchez e quest'ultimo entra con tutta la fortuna che non ha Lautaro. Terzo gol, vittoria meritata, ma prima del fischio finale la testa di Traore accorcia le distanze per lo Sheriff. Girone ancora aperto con l'Inter che intravede la qualificazione.

- Con una vittoria convincente l'Inter sale al secondo posto del girone di Champions League e aggiunge un tassello importante per la qualificazione agli ottavi. Nella trasferta in Moldova Brozovic, Skriniar e Sanchez firmano il successo contro la rivelazione Sheriff. I nerazzurri dominano per l'intera gara, prima del vantaggio Dzeko e Lautaro mancano di precisione e fortuna per sbloccare il risultato. Il bosniaco, soprattutto nel primo tempo è sempre attivo nel creare spazi nella fase offensiva, l'argentino colpisce un palo ed è ossessionato nella ricerca della rete personale.