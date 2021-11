A16 Napoli-Canosa: chiuso per una notte il tratto Grottaminarda-Candela in entrambe le direzioni

verso Canosa/A14, per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela e proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto;

per il traffico locale diretto a Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita;

verso Napoli, dopo l'uscita obbligator a alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e successivamente sulla SS90 fino a Grottaminarda, da dove si potrà rientrare sulla A16 per proseguire in direzione di Napoli.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le aree di servizio "Calaggio sud" e "Calaggio nord".In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: