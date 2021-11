'Abbracciamo Taranto': pulizia a ritmo di musica nel Parco archeologico

TARANTO - Una grande iniziativa per promuovere l’importanza della pulizia e dell’integrità della città. Un’azione che parte da cittadini, enti e associazioni, insieme per una giornata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e al corretto conferimento dei rifiuti. È tutto pronto per AbbracciAmo Taranto – insieme per la città, che si terrà domenica 7 novembre nel Parco archeologico delle mura greche dalle ore 9:00 alle 12:00. L’idea e l’organizzazione sono a cura della Mediterraneo Village di Taranto e Kyma Ambiente fornirà il supporto per le operazioni di pulizia dell’intera area. L’evento conta della preziosa collaborazione del Comune di Taranto, delle associazioni SiAmo Taranto, Retake Taranto, ente di promozione sportiva OPES Italia, le aziende Decathlon e Centrale del latte Puglia, gli istituti scolastici Cabrini e Volta, San Nunzio Sulprizio e le parrocchie della Vicaria orientale I, l’agenzia Graphilandia e la scuola di grafica e fumetto Grafite.Nel programma, il raduno dei partecipanti alle 8:30 nel piazzale antistante l’istituto A. Volta. Si comincerà con un momento di preghiera da parte di don Giuseppe Carrieri, parroco della San Nunzio Sulprizio. A seguire la Centrale del Latte Puglia offrirà un bicchiere di latte fresco prima di iniziare le attività. Verranno formati i gruppi di lavoro e con il materiale fornito da Kyma Ambiente si provvederà alla pulizia dell’area del parco Archeologico.Durante le operazioni verrà diffusa una selezione musicale per accompagnare in maniera del tutto particolare i volontari che si cimenteranno con guanti, rastrelli e sacchetti. Oltre alla pulizia, i partecipanti provvederanno a ridipingere le panchine che si trovano nella zona.Saranno presenti all’iniziativa il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli e per il comune di Taranto l’assessore all’ambiente Paolo Castronovi e Fabrizio Manzulli dello staff del sindaco Rinaldo Melucci.«Siamo molto contenti di partecipare a questo grande evento e di fornire tutto il supporto alle operazioni» commenta il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. «Occasioni come queste ci consentono di aumentare ancora di più la coscienza civica sul rispetto del nostro ambiente e, così come da obiettivo primario dell’amministrazione Melucci, far capire alla gente quanto sia importante conferire rifiuti in modo corretto». L’evento nasce da un’idea della Mediterraneo Village di Taranto, con il direttore sportivo Massimo Donadei che si dice entusiasta per l’organizzazione: «Abbiamo messo insieme tante realtà locali in quello che vogliamo sia un grande abbraccio finalizzato al rispetto e alla tutela della nostra città. Il nostro invito è stato accolto con un vero spirito di partecipazione e ringraziamo Kyma Ambiente per l’indispensabile supporto fornito».