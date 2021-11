Al San Nicola alle 17.30 il Bari all'esame del Latina

(via Ssc Bari fb)





Per poter battere il Latina saranno richieste umiltà e concentrazione. Doti che in settimana sono state richiamate ai galletti dal loro mister Michele Mignani e ulteriormente motivate dal fatto che la compagine laziale scenderà sul rettangolo dell'Astronave con l'obiettivo di interrompere la serie negativa delle gare esterne che dura da domenica 6 novembre, giornata in cui i nerazzurri furono sconfitti al Giovanni Paolo II per 2-1 dalla Virtus Francavilla Fontana. Elementi che compongono un duro banco di prova per il Bari in vista di un dicembre bollente.





Dopo il Latina, i biancorossi sono attesi da un trittico abbastanza impegnativo che li opporrà contro l'Avellino (lunedì 6 dicembre al Partenio), il Taranto (domenica 12 dicembre al San Nicola) ed il Palermo (domenica 19 dicembre al Barbera). Tre gare che il Bari dovrà affrontare con un lungo margine di vantaggio in classifica già a sua disposizione, sia su queste compagini che sui suoi altri e immediati inseguitori del Girone C.

Il 4-1 al Campobasso e l'1-0 al Messina. Due vittorie consecutive interne che accreditano il Latina quale avversario da prendere con le pinze per un Bari che del San Nicola ne ha fatto il suo fortino con 5 vittorie e 2 pareggi. Un bottino da arrotondare per i biancorossi, a partire dalle ore 17.30 di sabato 27 novembre, nel confronto valido per la sedicesima giornata della Serie C 2021-2022.