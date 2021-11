Anci Puglia: "No a interruzione TGR Rai"

BARI - Anci Puglia auspica un immediato ripensamento da parte della Rai in merito alla interruzione dell'edizione notturna dei Tg regionali dal prossimo mese di gennaio.Il Servizio pubblico televisivo a livello regionale non va ridotto, bensì potenziato, anche attraverso sinergie con gli Enti locali, valorizzando le professionalità di cui si avvale, salvaguardando pluralismo e territorialità dell'informazione. Importante presidiare più fasce orarie, per assicurare accessibilità del servizio pubblico ad una più ampia platea di utenti, anche a quelli che non utilizzano la rete, evitando distorsioni e fake news.Anci Puglia invita istituzioni e forze economiche e sociali della regione ad esprimersi per chiedere alla Rai di rivedere la propria decisione, mantenendo e rafforzando l'informazione regionale, dando voce e attenzione mediatica ai territori e alle comunità locali.