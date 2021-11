Bari-Latina: nel 1952 la prima sfida in C

- Il 4 maggio 1952 allo stadio della Vittoria, nella gara valida per trentaduesima giornata del campionato di Serie C 1951-52, il Bari si impose sul Latina per 2-0, con reti di Carraro al 27' e di Galetti al 39'. A 69 anni di distanza, le due compagini torneranno a confrontarsi in Serie C e per la prima volta al San Nicola nella gara valida per la 16ma giornata del medesimo torneo.

Di mezzo, fra i 7 incontri precedentemente disputati in Serie B nel capoluogo pugliese, spicca il 2-2 risalente all'8 giugno 2014 e che sancì l'uscita del Bari dai playoff per la promozione in Serie A.