Bari, convegno di Dermatologia Clinica al Nicolaus Hotel

- Sabato 11 dicembre si svolgerà a Bari presso il ‘Nicolaus Hotel’ la 20ª “Giornata Apulo-Lucana di Dermatologia Clinica”, presieduta da Gino Antonio Vena, Raffaele Filotico e Caterina Foti, direttore della Clinica Dermatologica dell’Università di Bari.La dermatologia è la disciplina medico-biologica che studia la struttura, le funzioni e le malattie della pelle e dei suoi annessi (peli, unghie, ghiandole sebacee e sudoripare) dell’uomo, che nel corso degli anni ha portato a un’approfondita conoscenza delle singole lesioni che caratterizzano le varie dermatosi.Nel corso delle varie sessioni del Convegno, saranno trattati temi di psoriasi e malattie infiammatorie della cute, dermatologia allergologica professionale, ambientale e infettiva, dermatologia pediatrica e malattie rare del bambino, diagnostica dermatologica non invasiva, dermatologia oncologica.L’evento è organizzato dalla Clinica Dermatologica dell’Università di Bari, diretta da Caterina Foti, in collaborazione con la Dermatologia Oncologica dell’I.R.R.C.S. Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.Numerosa la Faculty dei partecipanti che registra relatori provenienti da ogni parte d’Italia e della Puglia.Le sessioni saranno moderate da: Caterina Foti, Giovanni Palazzo, Gino Antonio Vena, Raffaele Filotico, Michele Giuliani, Vito Griseta, Giovanni Angelini, Giuseppe Quarta, Paolo Romita, Domenico Bonamonte, Baldassarre Martire, Francesco Mazzotta, Nicola Arpaia, Maurizio Congedo, Stefania Guida, Lucia Lospalluti, Mario Lospalluti, Valentina Mastrandrea.

Nel corso del Convegno sarà ricordato da Raffaele Filotico, il prof. Franco Rantuccio, già direttore della Clinica Dermatologica di Bari, con la proiezione di una serie di immagini relative alla venereologia degli anni 60-70.

Sono previsti: iscrizione gratuita ma obbligatoria, attestati di partecipazione, crediti ECM che saranno rilasciati a tutti gli iscritti al Convegno, che è a numero chiuso (200 partecipanti). La registrazione potrà essere effettuata online sul sito www.cicsud.it, collegandosi alla sezione ‘prossimi congressi’.

Segreteria scientifica: Rosalba Buquicchio, Valentina Mastrandrea (Dermatologia Clinica, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II – Bari); Francesca Ambrogio, Aurora Demarco (Clinica Dermatologica Università di Bari – Policlinico).

Segreteria Organizzativa e Provider ECM Centro Italiano Congressi – CIC – 080/5043737 – fax 080/5043736 – email: info@cicsud.it – www.cicsud.it.

La Clinica Dermatologica dell’Università di Bari - Consorziale Policlinico, è diretta dalla prof.ssa Caterina Foti, che dirige anche la Scuola di Specializzazione in Dermatologia, ed è Centro di riferimento per le malattie allergologiche professionali ed ambientali, per le malattie a trasmissione sessuale, per le malattie bollose a carattere autoimmunitario, per la psoriasi, per la cura delle Malattie Rare (epidermolisi bollosa, ittiosi congenita, neurofibromatosi cutanea, malattie bollose autoimmuni - pemfigo, pemfigoide, pemfigoide benigno delle mucose - lichen sclerosus e atrophicus, malattia di Darier).

Caterina Foti, dirige dal 2013 la Clinica Dermatologica dell’Università di Bari. Da giugno 2019 è Professore ordinario di Dermatologia e Venereologia nella stessa Università; dal 2014 al 2017, ha presieduto la SIDAPA (Società Italiana di Dermatologia allergologica, professionale e ambientale); dal 2010 è membro italiano del EECDRG (Gruppo Europeo di Ricerca sulla Dermatite ambientale e da contatto). È autore e/o coautore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche in vari campi della dermatologia e soprattutto in campo allergologico.