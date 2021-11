Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 90-82 fuori casa con la Virtus Bologna

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 90-82 fuori casa con la Virtus Bologna. Primo quarto, Clark 8-6 per i pugliesi. Nick Perkins, 10-7. Adrian, 19-7. Visconti, 23-12. Nick Perkins, 25-17. Chappell, Brindisi prevale 27-17. Secondo quarto, Zanelli 29-25 per i pugliesi. Hervey, 33-31 Virtus. Teodosic, 37-31. Weems, 42-32. Hervey, 49-32. Teodosic, Bologna si impone 50-35. Terzo quarto, Tessitori 54-38 Virtus. Hervey, tripla 60-43. Di nuovo Hervey, 66-49. Jateh, 68-54. Ancora Jateh, 72-60. Bologna trionfa 72-62.

Quarto quarto, Cordinier 75-64 Virtus. Gaspardo tiene in gara i pugliesi, però 79-68 per gli emiliani. Tessitori, 81-72. Hervey, 84-79. Weems, 87-79. Hervey, la Virtus Bologna vince questo quarto e 90-82 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. La squadra di Frank Vitucci è terza con 12 punti insieme al Trento. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 18 punti e Clark 17. Negli emiliani Hervey 20 punti e Teodosic 14. Nella decima giornata di andata dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 5 Dicembre alle 18,15 in casa col Milano.