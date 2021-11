Il tedesco è decisivo con i lungo linea e il dritto. Medvedev si oppone con i pallonetti ma non serve per prevalere su Zverev. Il tedesco è determinante con i precisi colpi sotto rete e da fondo campo. Si fa notare in positivo con le demivolèe e i top spin.

Il tedesco Alexander Zverev vince le ATP Finals di tennis di Torino. Supera in finale 6-4 6-4 il russo Daniil Medvedev. Per il tedesco è il secondo titolo nelle ATP Finals dopo quello del 2018 a Londra. Zverev è molto bravo col servizio. Per Zverev cinquantanovesima vittoria in questa stagione e sesto titolo ATP nel 2021.