Basket: l'Italia vince 75-73 in casa con l'Olanda nelle qualificazioni ai Mondiali

(via Italbasket fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata del Girone H delle qualificazioni ai Mondiali di basket maschile del 2023 in Giappone Indonesia e Filippine l’ Italia vince 75-73 a Milano con l’Olanda. Primo quarto, Tessitori 4-3 per gli azzurri. Akele, 9-3. Pajola, 14-5. Flaccadori, 20-13. L’ Italia prevale 22-18. Secondo quarto, Pajola 24-20 per gli azzurri. Akele, 30-23. Udom, 32-25. Tessitori, 40-29. Flaccadori, 44-37. Vitali, 47-37. L’ Italia si impone di nuovo 47-39.

Terzo quarto, Tonut preciso nei tiri liberi 49-40 per gli azzurri. Tessitori, 52-46. Tonut, 57-48. Tessitori, l’ Italia trionfa 60-50. Quarto quarto, ancora Tessitori 62-51 per gli azzurri. Gaspardo, 64-60. Vitali, 67-63. Van der Vuurst, 69-67 per l’ Olanda. Tonut, 72-69 per la squadra di Meo Sacchetti. Akele, 74-69. Vitali, l’ Italia vince questo quarto e 75-73 tutta la partita. Successo importante per gli azzurri. Migliori marcatori, nell’ Italia Akele 18 punti e Tessitori 13. Nell’ Olanda Hammink 19 punti e De Jong 14. Nella terza giornata l’ Italia giocherà il 24 Febbraio 2022 fuori casa con l’ Islanda.