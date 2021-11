Petruzzelli: Lezioni di Musica 2022, al via la campagna abbonamenti

Domenica 30 gennaio alle 11.00 Giovanni Bietti proporrà Il sogno dell’Illuminismo nel “Flauto magico” di Mozart.



Domenica 20 febbraio alle 11.00 Sandro Cappelletto parlerà de I viaggi in Italia di Mozart.



Domenica 6 marzo alle 11.00 Luca Mosca parlerà de La “Sagra della Primavera” minuto per minuto.



Domenica 24 aprile alle 11.00 Emanuele Arciuli proporrà La musica americana dopo l’11 settembre.



Domenica 15 maggio alle 11.00 Roberto Prosseda parlerà de I “Notturni” di Chopin.



Domenica 29 maggio alle 11.00 Giovanni Bietti proporrà L’Incompiuta di Schubert compie 200 anni.



Informazioni: 080.9752810, Domenica 30 gennaio alle 11.00 Giovanni Bietti proporrà Il sogno dell’Illuminismo nel “Flauto magico” di Mozart.Domenica 20 febbraio alle 11.00 Sandro Cappelletto parlerà de I viaggi in Italia di Mozart.Domenica 6 marzo alle 11.00 Luca Mosca parlerà de La “Sagra della Primavera” minuto per minuto.Domenica 24 aprile alle 11.00 Emanuele Arciuli proporrà La musica americana dopo l’11 settembre.Domenica 15 maggio alle 11.00 Roberto Prosseda parlerà de I “Notturni” di Chopin.Domenica 29 maggio alle 11.00 Giovanni Bietti proporrà L’Incompiuta di Schubert compie 200 anni.Informazioni: 080.9752810, www.fondazionepetruzzelli.it

BARI - Fra le novità della Stagione 2022 della “Fondazione Teatro Petruzzelli” ci sono le Lezioni di Musica, rassegna di conversazioni a cura di musicologi di caratura internazionale, che si svolgeranno in sala la domenica mattina.A partire dal primo dicembre sarà possibile abbonarsi alle sei Lezioni di Musica, ad un costo di 45 euro, sia al botteghino del Teatro Petruzzelli, sia on line sul sito www.vivaticket.it I biglietti saranno invece messi in vendita a partire dal mese di gennaio 2022, ad un costo di 10 euro ad appuntamento. Dunque sottoscrivendo l’abbonamento si potrà fruire di un tangibile risparmio.