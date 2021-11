Nella nona giornata di andata del Campionato Primavera il Lecce perde 5-1 al “Via del Mare” con la Spal. Nel primo tempo al 1’ i salentini passano in vantaggio con il finlandese Mommo, tiro di destro su cross di Salomaa. Al 13’ pareggia De Milato, tiro da fuori area. Al 32’ i ferraresi passano in vantaggio con Saiani, tiro rasoterra.Al 35’ Pinotti realizza la terza rete su rigore concesso per un fallo di Borbei su Pinotti.

Nel secondo tempo al 6’ la Spal segna il quarto gol con D’Andrea, tiro al volo. All’11’ Pinotti di testa consente agli estensi di andare a segno per la quinta volta. Il Lecce Primavera è terzultimo con 8 punti insieme al Milan. Nella decima giornata di andata i giallorossi pugliesi giocheranno venerdì 26 Novembre alle 15 a Napoli.