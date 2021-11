Centro storico di Bari: curiosità su Piazza del Ferrarese

Urbem, quam Barion auxit, fundavit lapyx

Nunc regis imperio, Magne Philippe, tuo.





L’apertura della porta, finalizzata ad agevolare l’ingresso delle merci nella adiacente piazza Mercantile, ove si svolgeva il mercato giornaliero, avvenne, secondo Beatillo nel 1612, mentre Giulio Petroni (1804-1895) e altri, attribuiscono l’evento al 1613. Sulla stessa porta erano incise le effigi di Japigia e Barione, i due mitici fondatori della città, opera eseguita su progetto dell’ingegnere Pietro Castiglione, sotto la vigilanza di Ascanio Reina e Piero Ponzo.Nel 1621 entrambe le porte furono munite di controporte e ponte levatoio per difendersi dagli assalti dei turchi. Gli avvenimenti erano ricordati da apposite targhe, ora non più presenti, sulle quali erano incise le epigrafi. Pare che al lato di questa porta c’era un’edicola con le immagini di San Nicola, a destra, della Madonna del Carmine, al centro e, di San Sabino, a sinistra. A fianco della porta era inserito un grande torrione chiamato “del Vento”, forse il cognome di una persona che all’interno della muraglia, verso la fine del Settecento, aveva la propria abitazione.È nota sulla piazza la presenza della Chiesa della Vallisa, oggi sconsacrata e dedicata ad eventi culturali.Secondo Pasquale Sorrenti (1927-2003), nel suo tascabile “Le strade di Bari” (Levante, 1993), piazza del Ferrarese non è dedicata al commerciante Girolamo Barrucchelli, ma si tratterebbe di una piazza intitolata ad un fabbro, certo Stefano Fabri o Fabbro, che aveva qui la sua bottega e le sue case. Sorrenti scrive anche che costui si era reso benemerito per aver fatto costruire a sue spese la “loggia superiore del Sedile”, ad archi e busti, opera che si ammira ancora oggi.