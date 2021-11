Champions: la Juve passa il turno, pareggia l'Atalanta

(via Juventus fb)





Nella ripresa i bianconeri riprendono a rendersi pericolosi, trovando il nuovo vantaggio al 58' ancora con Dybala, su calcio di rigore per il fallo di Claudinho su Chiesa. La Juventus non si accontenta e al 73' è il turno di Chiesa esultare, realizzando il 3-1 di sinistro mandando il pallone sul secondo palo. Il poker lo cala Morata che, imbeccato da un ispirato Dybala, infila Kritsyuk in uscita. Nel finale di partita gli uomini di Allegri, ormai col risultato in tasca, si deconcentrano e permettono allo Zenit di realizzare la seconda rete con Azmoun che da due passi supera Szczesny per il definitivo 4-2.





E' festa anche a Bergamo, dove l'Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Manchester United. Alle reti di Ilicic e Zapata risponde Cristiano Ronaldo con la sua doppietta.

- La Juventus, davanti al suo pubblico, strappa il pass per gli ottavi di Champions battendo lo Zenit 4-2. Protagonista del match è Dybala che, con la sua doppietta, supera nella classifica marcatori bianconeri Platini, rendendogli omaggio con la sua esultanza. La Juventus gioca bene, sembra che abbia dimenticato i problemi del campionato, e trova il vantaggio all'11' con Dybala che di controbalzo supera Kritsyuk. Al 26' arriva il pareggio russo con l'autogol di Bonucci che devia nella propria porta il cross di Karavaev.