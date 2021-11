Contro la Vibonese primo testacoda per il Bari

(via Ssc Bari fb)





Il primo risale al 3 novembre 2019, quando i calabresi riuscirono a ottenere un clamoroso 2-2 e al quale seguì il 13 dicembre 2020 un sorprendente 0-0. Alla luce di questi 2 precedenti, per allungare la striscia positiva di risultati interni (resa ancor più necessaria, dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Juve Stabia dello scorso 6 novembre), il Bari potrà trovare quella motivazione in più per poter tornare al successo, salendo così a 30 punti. Una quota che, oltre a consolidare il primato del Girone C, consentirà ai biancorossi di affrontare con maggiore fiducia nelle sue potenzialità i restanti impegni di questo mese.





Dopo la Vibonese, con di mezzo il derby in casa della Fidelis Andria del 21 novembre, il Bari tornerà al San Nicola per affrontare il Latina nell'incontro in programma sabato 27 novembre alle ore 17.30. Due confronti con altrettante squadre di bassa classifica e con le quali il Bari dovrà essere ugualmente concentrato per ottenere quel bottino pieno di vitale importanza nella corsa verso la promozione diretta in Serie B.

Ventisette punti il Bari, nove punti la Vibonese. E' quanto basta per accreditare il confronto fra le due squadre in programma alle ore 17.30 di domenica 14 novembre 2021 quale autentico testacoda che potrà incidere, per il suo risultato, sugli equilibri dell'alta come della bassa classifica del Girone C, al termine della quattordicesima giornata. Il Bari riceverà al San Nicola un avversario che, reduce dall'1-0 subito dal Catania nel recupero della 13ma giornata disputatasi nella serata di mercoledì 10 novembre al Massimino, cercherà di confermarsi l'osso duro dei galletti, per i due pareggi precedentemente ottenuti dalla Vibonese sul rettangolo barese.