Dissesto idrogeologico: Emiliano visiterà 5 comuni del Barese

(via Comune di Putignano fb)

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, effettuerà, lunedì 15 novembre, sopralluoghi in cinque comuni del barese dove sono stati conclusi lavori di mitigazione del rischio.A Putignano sono state realizzate due vasche di accumulo d’acqua per impedire l’allagamento della zona industriale. La prima collegata a un collettore di acque bianche proveniente dalla Noci-Putignano; la seconda a un canale trasversale alla direzione dell’acqua.A Cassano delle Murge i lavori sono stati eseguiti a Cava Santa Lucia prevedendo il consolidamento statico delle pareti e intervenendo sul corso delle acque meteoriche per evitare allagamenti nelle zone abitate sottostanti.A Grumo Appula la realizzazione di una vasca di laminazione è servita per impedire allagamenti sulla strada provinciale Cassano-Grumo (SP71) e sulla Rete Ferroviaria Italiana (RFI) lungo la tratta Bologna-Taranto.A Corato, l’intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico è stato realizzato lungo il corso di “Lama di Maccherone” e di “Lama di Forchetta. Anche qui si è realizzata una vasca per lo stoccaggio e lo smaltimento delle acque piovane; al suo interno sono stati costruiti 2 pozzi drenanti per garantire un maggiore smaltimento delle acque di accumulo.Infine, a Terlizzi è stato creato un canale di deviazione delle acque per mettere al riparo il centro abitato dal rischio allagamenti.- Putignano (ore 9,30)- Cassano delle Murge (ore 11,00)- Grumo Appula (ore 12,00)- Corato (ore 13,15)- Terlizzi (ore 14,30)