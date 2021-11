Covid Italia: 10.047 positivi, 83 vittime

Da segnalare l'aumento dei morti (83) e l'ulteriore crescita dela pressione ospedaliera: dai dati trasmessi dal ministero della Salute sono ancora in forte rialzo i ricoveri ordinari e crescono i posti letto occupati nelle terapie intensive dove si registrano 61 ingressi del giorno.



ROMA - Sono in crescita, come previsto, i contagi Covid nel bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia: i nuovi casi tornano sopra quota 10mila (10.047), ma a fronte di molti più tamponi effettuati rispetto a ieri, quasi il triplo, tant'è che il tasso di positività crolla all'1,5%.