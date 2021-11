Covid, Sibilia: “Al via da oggi circolare Viminale cortei ‘No Green pass’”

(inBlu2000) Roma, 10 novembre 2021. “La circolare è pronta, è in invio a tutti i questori e ai prefetti, rassicuriamo i sindaci”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, in un’intervista a InBlu2000, la radio nazionale DAB della Conferenza episcopale italiana in merito alla circolare del Viminale sui cortei ‘No Green pass’.“Le regole partono già da oggi poi saranno affrontate anche per il fine settimana nei vari comitati di ordine e sicurezza pubblica che danno chiaramente le indicazioni con la partecipazione dei sindaci interessati nei luoghi delle manifestazioni”.“Gruppi organizzati infiltrati per destabilizzare? Lo abbiamo visto plasticamente in alcuni episodi ancora vividi nella nostra memoria – ha aggiunto Sibilia - come l’aggressione alla sede della Cgil, che ci sono frange estreme sicuramente e organizzate che approfittano delle tematiche per cavalcare la protesta. Però ricorderei anche che queste persone sono state assicurate alla giustizia. Quindi in questo momento hanno il loro bel da fare tra tribunali e carceri. Da questo punto di vista disincentiverei chiunque voglia tenere questa strada perché sono tutti attenzionati e c’è una struttura complessa, di sicurezza e forze dell’ordine che lavora anche su questo fronte. Da questo punto di vista sappiamo esiste il problema c’è forte attenzione ma siamo attrezzati per affrontarli”.“Abbiamo gli anticorpi giusti – ha concluso Sibilia a InBlu2000 - sotto tutti i punti di vista, sia nella sicurezza che dal punto di vista della salute grazie ai vaccini. Dobbiamo continuare così”.