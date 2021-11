Di Gregorio: “Chiusura dialisi di Torricella, il 25 novembre una riunione per risolvere il problema”

“Mentre si svolgeva il sit-in, ho preso parte ad un incontro – continua Di Gregorio –prontamente convocato dal direttore sanitario Gregorio Colacicco che ha subito accolto le istanze dei manifestanti. Alla riunione è intervenuto in collegamento telefonico il dottor Luigi Morrone, direttore di Nefrologia”.

“Fermo restando la cronica carenza di personale medico specializzato che, purtroppo affligge molti settori della sanità pubblica, c’è l’impegno di tutte le componenti a risolvere il problema”, spiega il consigliere regionale Pd.



“Gli emodializzati hanno diritto di ricevere assistenza in loco senza sottoporsi a lunghi spostamenti che hanno il solo effetto di debilitare ulteriormente persone già provate fisicamente. La vicenda di Torricella è all’ordine del giorno dello specifico tavolo tecnico regionale convocato per il 25 novembre. Nell’immediato l’Asl di Taranto ha assunto l’impegno di potenziare l’unità di dialisi di Manduria per soddisfare il fabbisogno dell’utenza di Torricella. Continuerò a seguire personalmente questa vicenda fino a quando non sarà positivamente risolta”.



BARI - “Questa mattina, nella sede dell’Asl di Taranto, abbiamo posto le basi per porre fine ai gravi disagi sopportati dai pazienti di Torricella (e zone limitrofe), a seguito della chiusura del centro dialisi”. Ne dà notizia il consigliere regionale del Pd Vincenzo Di Gregorio che ha portato il suo sostegno alla protesta indetta dall’Associazione nazionale emodializzati dialisi (Amed) e dalla Cisl Fp, dinanzi alla sede dell’Asl di Taranto.