BARI - “Opportunità e cambiamento: la vera sfida dell’Europa” è il tema scelto dall’on. Raffaele Fitto (co-presidente a Bruxelles del gruppo dei Conservatori Europei-Fratelli d’Italia) per fare il punto di una legislatura europea al giro di boa.Tanti i temi, le problematiche e le risorse messe in campo in questi due anni e mezzo, per la maggior parte coincisi con la pandemia, che meritano di avere una doppia visuale: tante opportunità, ma anche tanto bisogno di cambiamento.L’appuntamento è per domani, 5 novembre, alle ore 16, a Villa De Grecis, a Bari.