Mulè da Bari: "Il milite ignoto rilancia il ruolo delle Forze Armate"

"La celebrazione del 4 novembre assume un peso straordinario, non solo perchè legato al Centenario della Traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, ma anche per quelle emergenze nazionali (Pandemia) e internazionali (Afghanistan) che hanno impegnato le Forze Armate Italiane negli ultimi 2 anni". E' quanto rimarcato dal sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, intervenuto con il Presidente del Senato Elisabetta Casellati alla Cerimonia celebrativa della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, svoltasi al Sacrario dei Caduti d'Oltremare in Bari, nella mattinata di giovedì 4 novembre 2021.