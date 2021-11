Italia -Svizzera: no del CTS al 100% di capienza dell'Olimpico di Roma

- Il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere negativo sulla possibilità di aumentare del 100% la capienza dello Stadio Olimpico di Roma in occasione di Italia-Svizzera in programma alle ore 20.45 di venerdì 12 novembre e gara decisiva per l'accesso ai Mondiali di Qatar '22. E' quanto comunicato da Televideo Rai, a seguito della proposta precedentemente inoltrata dal Governo al CTS per tramite della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.