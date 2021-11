Serie B: il Lecce sfida il Parma

Nella dodicesima giornata di andata di Serie B domani il Lecce sfiderà alle 14 al “Via del Mare” il Parma. Per i salentini si preannuncia una partita molto insidiosa. Gli emiliani dopo il successo al “ Tardini” 1-0 col Vicenza cercheranno di vincere per avere una continuità di risultati. I giallorossi pugliesi avranno come obiettivo i tre punti per avere ambizioni di promozione.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Tuia e Vulturar infortunati. Esterni Bjorkengren e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. L’allenatore del Parma Enzo Maresca non avrà a disposizione Brunetta squalificato. Sulle fasce Juric e Schiattarella. Trequartista Vazquez. In avanti Mihaila e Tutino.