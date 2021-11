La presidente Capone vicina ai lavoratori Rai

BARI - “La decisione dei vertici Rai di tagliare l’edizione notturna dei tg regionali ci preoccupa molto - ha detto la Presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone. L’informazione di prossimità rappresenta, infatti, un patrimonio importantissimo per le nostre comunità. L’ha dimostrato la pandemia quanto essenziale fosse l’informazione territoriale, ancora di più quella fornita dal servizio pubblico nazionale, stella polare nel mare delle fake news. E tutto questo grazie alla competenza e al sacrificio di tantissime giornaliste e giornalisti, che non si sono tirati indietro, nemmeno nei giorni più terribili, mettendo a rischio la propria salute. Mi auguro - ha concluso - una presa di posizione del Governo e del Parlamento affinché ci sia un ripensamento e, anzi, una valorizzazione delle sedi regionali. La Puglia non può e non vuole rinunciare ad un servizio così indispensabile”.