La Moda italiana alla conquista di Dubai

DUBAI - Si è conclusa solo da pochi giorni l’edizione speciale Expo 2020 della Vie Fashion Week 2021, la settimana della moda degli Emirati Arabi fondata da A Square London e organizzata con il supporto del Dubai World Trade Center e il Dipartimento Marketing del Turismo e del Commercio locali. Dal 17 al 20 novembre talenti della moda hanno potuto mostrare la loro arte a cultori, buyers e media giunti nella lussuosa capitale del Golfo Persico da tutto il mondo. Tra di essi anche gli stylist selezionati da Carmen Martorana, nominata solo pochi mesi fa esclusivista nazionale della VFW.A partire dal salentino Vivienne Antonio Tarantino Concept, consulente d’immagine a tutto tondo e in grado di curare outfit di design, fashion hair e make-up-style. La Calcagnile Academy, storico centro leccese di ricerca e formazione nella moda, ha presentato la collezione Ecocapsule 2050 della jewelry e fashion designer Raffaella Baldassarre, giovane e promettente talento intercettato da Rosanna Calcagnile.Apprezzatissima per le sue acconciature Cristyle, ovvero la lookmaker brindisina Cristina Vozza.Ospite d’onore Giuseppe Fata, giovane designer calabrese noto come “il Genio dell'Arte sulla Testa” che ha sfilato con le sue head sculptures ispirate al David di Donatello pochi mesi dopo aver ricevuto il Golden Lady Awards e la nomina a giurato e membro internazionale del comitato consultivo.«Sono fiero di me stesso – ha dichiarato -, gratificato per gli sforzi che ho fatto per essere dove sono oggi, per l’amore, la passione, la determinazione e, soprattutto, per aver realizzato una forma d’arte unica nel suo genere ormai riconosciuta nel mondo. Dedico questo importante riconoscimento, alla mia famiglia e a tutte le persone a me care, alla mia terra, ma soprattutto, a tutti gli amanti della cultura, dell’arte e della bellezza italiana. Un ringraziamento speciale va all’organizzazione di Vie Fashion Week, Akhil e Aishwarya e a Carmen Martorana per l’alta professionalità̀ e per avermi affiancato per la terza volta in questa indimenticabile esperienza professionale».Non solo défilé, con le Top Fashion Model Ludovica Lenoci e Maria Masciale, ma anche shooting firmati dal fotografo Massimo Ruvio.Tutto il team italiano ha ricevuto l’ambito premio Golden Lady Award dalle autorità presenti come il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, i ministri degli Affari Giovanili e della Cultura, i membri della famiglia reale, lo sceicco Obaid Bin Suhail Al Maktoum e Mr. Yaqoob Al Ali, CEO di Al Ali Group.Soddisfatta Carmen Martorana a cui è stato rinnovato il mandato per il prossimo evento già in preparazione per marzo 2021.