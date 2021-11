Medicina del territorio, Lacarra: "Covid ha evidenziato criticità, riorganizzarla"

Ho voluto tradurre questa visione - spiega - in una proposta di legge per la riorganizzazione e il potenziamento della medicina territoriale nell’ambito del SSN che ho presentato qualche settimana fa alla Camera. A fronte di fenomeni come l’invecchiamento della popolazione e il diffondersi di malattie croniche, occorre investire in un nuovo modello di sanità, fondato sulla multidisciplinarietà e sulla multisettorialità, capace di portare la salute quanto più vicina ai cittadini, migliorando i servizi e consentendo al tempo stesso significativi risparmi.



Questa proposta - conclude - si inserisce in un percorso iniziato ormai mesi fa, che ha visto protagonisti alcuni Giovani Democratici della mia provincia e in cui ho avuto modo di confrontarmi con esperti del settore, rappresentanti sindacali e associazioni. Per raccontare questo viaggio e spiegare nel dettaglio la pdl, ho organizzato una conferenza stampa che si terrà mercoledì 24 novembre alle ore 14 presso la Camera dei Deputati. Con me interverranno anche l’On. Graziano Delrio, deputato della Commissione affari esteri, e il Dott. Cesare De Virgilio Suglia, specializzando in Medicina di comunità e delle cure primarie.”

BARI - “La pandemia da SARS-CoV-2 ha evidenziato numerose criticità per quanto riguarda la medicina del territorio, una rete eccessivamente frammentata e poco accessibile, di certo non preparata a fronteggiare una emergenza sanitaria di tale portata”. Lo afferma il segretario del PD Puglia On.“Questa drammatica esperienza - prosegue Lacarra -, assieme ai grandi cambiamenti demografici, epidemiologici e sociali in corso nel mondo occidentale, ha reso urgente la necessità di provvedere al riordino e al potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria sul territorio, rafforzando gli strumenti di prevenzione e promozione della salute, l’assistenza domiciliare, i percorsi di cure palliative e terapia del dolore e la continuità assistenziale, sfruttando al massimo gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie come la telemedicina.