Migranti nel salento, Fitto(Ecr-Fdi): ''Arrivano dalla Turchia, alla quale la Ue ha versato altri 4 mld per contrastare le partenze''

LECCE - “Nella notte appena trascorsa altri 220 migranti sono sbarcati, da un barcone, a Santa Maria di Leuca e trasferiti al Centro di Accoglienza di Otranto ormai al collasso.

“Ai soccorritori hanno dichiarato di essere partiti cinque giorni fa dalla Turchia. Se fosse vero, sarebbe l’emblema del fallimento delle Politiche europee sull’immigrazione: nessuna strategia ed azione nel Mediterraneo per un flusso migratorio oramai da anni fuori controllo nonostante critiche, appelli e sollecitazioni, e, invece, paradossalmente cresce ancora di più dalla Turchia, dove, per volontà della Germania, la Commissione europea ha dato altri circa quattro miliardi (che si aggiungono ai sei già dati) per arginare il flusso dei migranti verso il centro Europa.

“Insomma, oltre il danno la beffa. Perché alla fine è sempre l’Italia in prima linea a sostenere economicamente e socialmente tutti i costi dell’accoglienza.”