BARI - "Esprimiamo la nostra solidarietà al ministro Di Maio per le nuove minacce ricevute dall’Isis, dopo quelle dello scorso luglio. Siamo al fianco di Luigi, che siamo sicuri non si farà intimidire. L’impegno dell’Italia nella lotta contro il terrorismo va avanti con sempre più determinazione". Così in una nota il M5S Puglia.