La chef barese Fabiana Quadrelli in cucina per beneficenza

A deliziare i palati di quanti vorranno aderire (informazioni al 360.830483) saranno tre chef conosciutissimi e di rilievo nel mondo della ristorazione pugliese: Fabiana Quadrelli, Pastry chef del Riva Restaurant di Bari e finalista del talent show di Sky «Antonino Chef Academy» di Antonino Cannavacciulo; Chef Master Davide Rollo, del ristorante «Il vecchio molo» di San Foca di Melendugno (Lecce) e Chef Daniel Graziano, brindisino doc e tra i primi giovani a movimentare la ristorazione cittadina, dapprima con il «Buonavita» e presto con il «Mama», ristorante di pesce di prossima apertura a Brindisi. Nel corso della serata saranno degustati i vini della cantina «Le Vigne di Sammarco» di Cellino San Marco, i prodotti caseari de «La Pampanella» e i prodotti della nostra terra delle aziende agricole Vincenzo Pugliese e «C’era una volta».



La serata, che si avvale del contributo della S.I.R. Servizi Industriali, sarà allietata dalla formazione «La Italian Style Band - 100% musica italiana da ballare», composta da Ciccio Sgura alla voce, Alfredo Greco alle tastiere synth e cori, Pier Gallone alla batteria, Cesare Greco al basso elettrico: un repertorio che abbraccia tutta la musica italiana, da Gazzé a Jovanotti per arrivare a Zucchero e The Giornalisti ... E poi un big medley dagli anni 60 di «Tintarella di luna» per passare agli Anni ‘80 di «Cicale» e finire a 50 Special del 2000.



BRINDISI - Giovedì 2 dicembre, nella splendida cornice di Borgo Ducale, a due passi da Brindisi (uscita Tuturano/Cerano della superstrada Brindisi-Lecce) si terrà una serata conviviale dal titolo «Batti un colpo: tre Chef in cucina per beneficenza». L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore da donare alla città (dopo i due già donati e installati nei pressi dei giardinetti del porto, in Piazza Vittorio Emanuele II, e nella farmacia Corso Roma).