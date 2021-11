Piero Dorfles a Trani per raccontare il mestiere del lettore

TRANI (BT) - Leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che si acquista solo con l'esercizio e che rischia di perdersi se non la si coltiva. Ma quello del lettore è il lavoro più bello che esista. Ne è convinto Piero Dorfles, giornalista, scrittore e critico letterario, autore del nuovo libro “Il lavoro del lettore” (Bompiani, 2021 - 252 p.), che da ottobre sta presentando in giro per l’Italia.Dorfles, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo di Rai3 “Per un pugno di libri”, è stato tra i protagonisti lo scorso settembre della XX edizione dei Dialoghi di Trani, la rassegna culturale organizzata dall’Associazione culturale La Maria del porto e dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani, promossa e finanziata dal Comune di Trani.Martedì 30 novembre Piero Dorfles sarà nuovamente a Trani, alle ore 19.00 presso la Biblioteca comunale “Giovanni Bovio”, per presentare il suo nuovo libro “Il lavoro del lettore”, dialogando con la giornalista Maddalena Tulanti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (previa esibizione del Green Pass).L’autore confiderà ai lettori presenti “perché leggere ti cambia la vita” raccontando il suo lungo viaggio nel mondo della letteratura, partendo da una premessa essenziale: «Chi non sa leggere si trova un po' nella condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità di fare un'esperienza unica».Piero Dorfles illumina le prospettive che la letteratura può aprirci raccogliendo in questo nuovo libro – senza alcuna pretesa di esaustività o sistematicità – alcune opere classiche raggruppate per grandi temi, quelli centrali dell'esperienza umana. Il risultato è una ricognizione personalissima che ci dimostra perché il lavoro del lettore è il più bello che esista.Dopo il successo della XX edizione, finalmente in presenza, che ha registrato numeri importanti (90 eventi, 130 ospiti, 7.000 partecipanti e oltre 121 mila persone che hanno seguito sul web e i social il racconto del festival), questo nuovo ciclo di incontri dei “Dialoghi di Trani”, organizzati da La Maria Del Porto - Associazione Culturale con l’Assessorato alle Culture del Comune di Trani e sostenuto dalla Regione Puglia e Supermercati Dok, si inscrive nell’ambito delle iniziative verso la XXI edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 22 al 25 settembre 2022, che inviterà a confrontarsi e riflettere sul tema “Convivere”.