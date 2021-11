Prove di disgelo tra Cina e Usa

(epa)





Il delegato cinese, inviato alla Cop26, ha commentato l'accordo tra le due superpotenze: "Entrambe le parti riconoscono che c'è un divario tra lo sforzo attuale e l'accordo di Parigi, quindi rafforzeremo congiuntamente l'azione per il clima e la cooperazione rispetto alle nostre rispettive situazioni nazionali. Entrambi vediamo che la sfida del cambiamento climatico è' esistenziale e grave. Ci prenderemo le nostre dovute responsabilità e lavoreremo insieme."





Plaude all'accordo Usa-Cina il Presidente Onu Guterres: "Combattere la crisi climatica richiede collaborazione internazionale e solidarietà. Questo è un passo importante nella giusta direzione".

In occasione della Cop26, Usa e Cina provano a riallacciare i loro rapporti diplomatici, pianificando un vertice virtuale per i prossimi giorni tra Xi Jinping e Biden. Tra gli argomenti del summit c'è l'impegno sul clima, dove Pechino ridurrà le emissioni di metano, nei prossimi anni, per arrivare all'ambizioso risultato di limitare l'aumento delle temperatura di 1,5 gradi.