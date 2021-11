Italia-Svizzera a Roma: decisiva per un Mondiale come 48 anni fa

A decidere la gara furono le reti di Rivera al 39' su rigore e di Riva al 79' che consentirono all'Italia di staccare il biglietto per volare in Germania, dove si disputò la fase finale della Coppa del Mondo 1974.

Roma, 20 ottobre 1973. Oggi, come in un sabato di 48 anni fa, lo Stadio Olimpico fu teatro di uno scontro tra Italia e Svizzera e decisivo per la qualificazione ad un Mondiale. Gli azzurri, pur indietro nella forma fisica, essendo la Serie A iniziata da 2 giornate, riuscirono ad avere la meglio sugli elvetici che pur avevano iniziato la propria stagione sportiva da agosto.