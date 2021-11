Puglia: contributi a Centri antiviolenza e Case rifugio

BARI - "Sono stati pubblicati sul Burp n. 136 del 4 novembre 2021 gli Avvisi pubblici per “l’accesso ai contributi statali destinati ai Centri antiviolenza” e per “l’accesso ai contributi statali destinati alle Case rifugio”. Così Mino Borraccino, consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto."Con una dotazione finanziaria rispettivamente di 710.689 euro e 609.291 euro - prosegue Borraccino - i due Avvisi sono volti a sostenere e potenziare importanti servizi per il territorio pugliese, quali i Centri che accolgono e assistono le donne vittime di violenza ed i loro figli, e le Case per la protezione di primo e secondo livello operanti sul territorio regionale.Il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori è una battaglia di civiltà che la Regione Puglia, grazie all’impegno del Presidente Emiliano, dell’assessora Barone con l’ausilio del Dipartimento Welfare, sta egregiamente affrontando, grazie anche alla sinergia con associazioni e società civile. Il sostegno alle reti di Centri antiviolenza e Case rifugio rappresenta un validissimo strumento per sconfiggere piaghe sociali purtroppo ancora presenti ai tempi d’oggi.Per entrambi gli Avvisi sarà possibile presentare la domanda entro e non oltre il termine del 19 novembre 2021", conclude.