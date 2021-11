- Nuovo incidente sul lavoro in Puglia. Il dramma è avvenuto a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. La vittima è un operaio di 57 anni caduto da un'impalcatura mentre era impegnato nell'attività di ristrutturazione. Ferito anche il proprietario dell'immobile, di 68 anni, che è stato ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi dove le sue condizioni non sarebbero gravi.