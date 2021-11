Ragazzi italiani aggrediti a Varsavia: tre ricoverati in ospedale

VARSAVIA - Sette ventenni di Scandicci (Firenze) sono stati assaliti da una gang locale fuori da una discoteca nella notte tra venerdì e sabato: tre ragazzi sono finiti in ospedale. Ma i contorni della vicenda non appaiono ancora del tutto chiari.In base a una prima ricostruzione della polizia polacca, secondo i racconti ricevuti dalle famiglie tramite i figli, i sette italiani sarebbero finiti al centro di uno scambio di persone. Gli aggressori cercavano degli italiani, per motivi ancora ignoti, ma non il gruppo di Scandicci.A Varsavia, gli agenti che indagano sull'accaduto hanno interrogato più volte i ragazzi ricoverati in ospedale e i loro amici. "Mio figlio - racconta Beatrice, la mamma di uno dei giovani ricoverati - era la prima volta che prendeva l'aereo per un viaggio. I ragazzi sono molto legati. Sono cresciuti insieme, noi genitori ci conosciamo e ci frequentiamo. È una situazione davvero difficile, assurda".