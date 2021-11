Riccardo Muti: in prima visione i retroscena dell'opera di Verdi

(Foto ufficio stampa Rai)

ROMA - Secondo incontro con il Maestro Riccardo Muti, uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, che guida il pubblico televisivo alla scoperta dei retroscena dell’opera “Aida” di Giuseppe Verdi in “Muti prova Aida”, il nuovo programma di Rai Cultura in otto puntate. Nel terzo e quarto appuntamento, in onda mercoledì 10 novembre alle 21.15 su Rai5, Muti indaga i temi e i momenti chiave del grande dramma verdiano, celebre presso il grande pubblico anche per la sua “Marcia trionfale”.