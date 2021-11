KABUL - Si sono perse del tutto le tracce del piccolo Sohail, figlio di Mirza Ali Ahmadi e di sua moglie Suraya che il 19 agosto, mentre stavano lasciando il Paese travolti dalla calca davanti ai cancelli dell'Abby Gate, insieme a migliaia di altre persone in attesa di entrare in aeroporto, avevano affidato il loro bimbo di due mesi a un militare Usa nel timore che rimanesse schiacciato dalla folla e pensando che sarebbero presto arrivati all'ingresso.I genitori, disperati, hanno raccontato la loro storia in esclusiva alla Reuters nella speranza di poter ritrovare il soldato e quindi il loro bambino.La famiglia si trova ora a Fort Bliss in Texas con altri rifugiati afgani in attesa di essere reinsediati da qualche parte negli Usa. "Quello di cui mi importa ora è ritrovare il mio bambino", ha sostenuto Suraya, nella speranza che qualcuno li possa aiutare.