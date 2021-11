Tennis, Parigi Bercy: Djokovic e Medvedev volano in semifinale

(Ap) FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo di tennis di Parigi Bercy il serbo Novak Djokovic vince 6-4 6-3 con l’americano Taylor Fritz. Per Djokovic è la settima semifinale nella sua carriera di tennista a Parigi Bercy. Il polacco Hubert Hurkacz supera 6-2 6-7 7-5 l’australiano James Duckworth.

Per Hurkacz un successo importante che gli permette di qualificarsi per la prima volta per le ATP Finals che si giocheranno dal 14 al 21 Novembre a Torino. Il russo Daniil Medvedev prevale 7-6 6-4 col francese Hugo Gaston. Il tedesco Alexander Zverev si impone 7-5 6-4 col norvegese Casper Ruud.