Serie B: il Lecce travolge 4-0 al Via del Mare il Parma

Nel secondo tempo al 10’ Coda va vicino al quinto gol. Al 30’ Mihaila del Parma con un tiro di destro non inquadra la porta. Il Lecce è secondo in classifica con 23 punti. Nella tredicesima giornata di andata dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i salentini giocheranno sabato 20 Novembre alle 14 a Frosinone.

- Il Lecce vince 4-0 al “Via del Mare” col Parma. Nel primo tempo al 16’ i salentini passano in vantaggio con Coda di testa su cross di Gargiulo. Al 31’ raddoppia Coda su rigore concesso per un fallo di mano di Del Prato. Al 37’ Strefezza realizza il terzo gol, tiro in diagonale. Al 44’ Coda segna la quarta rete, tiro di destro.