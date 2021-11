Serie C: il Bari perde 1-0 fuori casa con la Juve Stabia

(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 13’ Panico della Juve Stabia va vicino al raddoppio. Al 34’ Cheddira del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 40’ Pucino sfiora il pareggio. Al 41’ i galletti rimangono in dieci. Espulso Gigliotti per doppia ammonizione. Seconda sconfitta per il Bari. I biancorossi sono primi con 27 punti, +4 sul Monopoli che pareggia 1-1 in trasferta con la Vibonese. I biancoverdi sono secondi a 23 punti.

Il Bari perde 1-0 fuori casa con la Juve Stabia. Nel primo tempo al 12’ Mallamo dei biancorossi con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 20’ Panico dei campani non concretizza una buona occasione. Al 45’ la Juve Stabia passa in vantaggio con Eusepi su rigore concesso per un fallo di mano di Gigliotti.