Serie C: il Bari vince 3-0 ad Andria

(via Ssc Bari fb) FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 3-0 ad Andria. Nel primo tempo al 16’ D’Errico dei biancorossi con un tiro da fuori area non inquadra la porta. Al 20’ il Bari passa in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Venturini su Paponi. Al 30’ Antenucci va vicino al gol. Al 35’ Casoli dell’Andria di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 38’ raddoppia Paponi, tiro di destro su cross di Antenucci. Al 45’ Botta colpisce la traversa.

Nel secondo tempo all’11’ D’ Errico non concretizza una buona occasione. Al 26’ Antenucci realizza il terzo gol con un tiro in diagonale. Secondo successo consecutivo per il Bari. I galletti sono primi con 33 punti, +4 sul Palermo. I siciliani, secondi a 29 punti, superano 3-0 al “Barbera” la Paganese.