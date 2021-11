Serie C: il Monopoli sfida il Taranto, il Foggia gioca a Catania

Nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C domani il Foggia giocherà alle 14,30 al “Massimino” col Catania dopo il successo interno degli etnei 1-0 nel recupero della gara con la Vibonese, non disputata nella dodicesima giornata di andata per l’alluvione. La squadra di Zdenek Zeman è stata penalizzata di 4 punti dal TFN per irregolarità nel passaggio delle quote di maggioranza da Maria Assunta Pintus a Nicola Canonico. I dauni hanno 17 punti, prima della penalizzazione ne avevano 21. I dauni dovranno imporsi in Sicilia per risalire in classifica.

Il Monopoli sfiderà alle 17,30 al “Veneziani” il Taranto nel derby pugliese. I biancoverdi cercheranno un successo per confermarsi al secondo posto. Gli jonici avranno come obiettivo i tre punti per rilanciarsi. La Virtus Francavilla Fontana dovrà prevalere al “ Curcio” con il Picerno per confermarsi in zona play off. I lucani nella tredicesima giornata hanno perso 2-0 al “Viviani” col Potenza nel derby lucano. L’Andria non avrà alternative alla vittoria al “Torre” con la Paganese per lasciare l’ultimo posto. I biancazzurri nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C giocheranno il 24 Novembre al “Degli Ulivi” col Piacenza.