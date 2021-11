Serie A: il Sassuolo stende il Milan

(via Us Sassuolo fb)





Nella ripresa arriva il punto esclamativo sul match con Berardi. Matheus Henrique è bravo a rubare palla a Kessié per servire il pallone al proprio capitano neroverde che batte Maignan per il definitivo 1-3. Un brutto Milan che, oltre a subire la sconfitta casalinga per mano degli uomini di Dionigi, deve anche incassare il sorpasso per mano del Napoli che nel posticipo domenicale schianta la Lazio per 4-0 con la doppietta di Mertens, Zielinski e Ruiz.



- Il Milan subisce la seconda sconfitta consecutiva, la prima in casa, per mano del Sassuolo. A passare in vantaggio sono proprio i rossoneri con Romagnoli che al 21', da calcio d'angolo, colpisce di testa battendo Consigli. Il vantaggio dura pochi minuti quando Raspadori innesca Scamacca che fa partire un tiro da 20 metri su cui il rientrante Maignan non può far nulla. Al 33' il Sassuolo passa sorprendentemente in vantaggio per uno sfortunato autogol di Kjaer, dopo una conclusione di Scamacca che sbatte sulla schiena del danese beffando il proprio portiere.