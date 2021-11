(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2021 - "Come sindaci abbiamo manifestato al Governo la preoccupazione di dover spiegare ai cittadini che anche in zona bianca aumentano le restrizioni per chi non è vaccinato. Ma rispettiamo la decisione del Governo" così il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro a margine dell'Assemblea dei sindaci progressisti a Roma.