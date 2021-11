"Taranto Patrimonio nel Mondo: progetto ambizioso che dà lustro"

BARI - "Interessantissimo progetto, presentato questa mattina in conferenza stampa, dell'omonima Associazione di promozione sociale che propone la candidatura della città vecchia di Taranto a patrimonio mondiale culturale dell'Unesco". Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto."Un fregio - prosegue - che darebbe grande lustro alla nostra città, importante per promuovere il territorio e continuare a tramandare la preziosa eredità storica del passato, fonte di ispirazione e crescita per le generazioni future.Come Regione Puglia, con il Presidente Emiliano in primis, visto l’impegno che da anni riversa su tutta la città di Taranto, non possiamo che sposare tale idea confermando il mio interessamento per questa giusta causa", conclude Borraccino.